Um casal de idosos morreu esta quinta-feira depois de uma cheia causada pela chuva torrencial em Espanha arrastar a sua viatura e fazê-la capotar no este de Espanha , indicaram os serviços de emergência locais.As vítimas, que têm ambas 70 anos, morreram na região de Castilla La Mancha. Segundo a Reuters, na zona de Valência pelo menos dois rios galgaram as margens, forçando a evacuação de dezenas de pessoas.O rio Clariana inundou partes de Ontinyent, a sul de Valência. Em Mogente, ocorreu um dilúvio que arrastou detritos."Tivemos 300 milímetros de chuva. Não víamos isto há um século", contou o presidente da Câmara de Ontinyent, Jorge Rodríguez, à TVE.Em Valência e Múrcia, as escolas suspenderam as aulas e espera-se que a chuva continue a cair. As autoridades locais recomendaram às pessoas que se mantenham em casa nas zonas mais afetadas, onde a água interrompeu o trânsito, ferrovias e portos.