Partes da Amazónia à venda no Facebook

Há partes da floresta tropical da Amazónia, situada no Brasil, à venda ilegalmente no Facebook. A denúncia é feita pela BBC que encontrou anúncios na rede social.







Getty Images

Alguns dos espaços à venda da floresta que é uma área protegida e reversa de população indígena são do tamanho de 1.000 campos de futebol. O Facebook confirmou à BBC que está disponível para trabalhar com as autoridades locais, mas que não vai tomar nenhuma ação independente. "As nossas políticas de comércio requerem que os vendedores e compradores obedeçam às leis e regulamentos", acrescenta a empresa.Muitos dos vendores admitem que não têm nenhum certificado de propriedade, mas isso não impede que coloquem os terrenos à venda. Garantindo online que não há o risco de haver inspeções do governo nestas áreas de floresta."Os invasores das terras sempre muito empoderados de tal forma que não têm vergonha de ir para o Facebook fazer negócios ilegais", refere Ivaneide Bandeira, líder da ONG Kanindé.A desflorestação da Amazónia tem vindo a crescer nos últimos anos.