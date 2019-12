Desflorestação em reservas indígenas no Brasil é a maior dos últimos 11 anos

A desflorestação em terras indígenas protegidas na Amazónia brasileira foi três vezes mais alta do que a perda de árvores em toda a região e a maior desde 2008. São estas as conclusões de um estudo baseado em imagens de satélite, citado pela agência Reuters.

Os dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) foram estudados pelo ISA (Instituto Socioambiental), uma organização sem fins lucrativos que trabalha com os povos indígenas. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, 42.600 hectares (o equivalente a 42.600 campos de futebol) de reservas ficaram desflorestados.

Esse número representa só 4% da perda geral de floresta na Amazónia em igual período, o que equivale a 976.200 hectares. É um aumento assinalável comparando com anos anteriores e o maior desde 2008, quando os dados começaram a ser recolhidos.

Segundo o estudo, os grileiros (pessoas que falsificam documentos para obter a posse de determinada parcela de terra) e os madeireiros ilegais são os principais causadores da desflorestação em reservas indígenas, onde a floresta tropical tem sido protegida pela lei.

"As terras indígenas são uma barreira forte contra a desflorestação. Onde existem tribos vivem árvores", explica à Reuters Antonio Oviedo, o investigador do ISA que realizou o estudo. Oviedo assinalou que o número de hectares desflorestados subiu acima da média devido à pressão internacional sobre as terras protegidas.

Desde 2018, as invasões de terras indígenas cresceram, o que origina confrontos mortais com as tribos e fogo posto para limpar a floresta antes de tornar os terrenos em pasto.

Em 2017, a tendência de subida começou. Porém, de 2018 para 2019 subiu 174% acima da média da década.

Segundo o ISA, a maioria das 424 reservas indígenas perderam menos de 10% das suas florestas nativas, mas 20% perderam metade do terreno florestal e 5% não têm quase árvores.

A pior situação verificou-se em Ituna-Itatá, no estado do Pará, seguida pela reserva Apyterewa em São Félix do Xingu. Para este último local, o governo brasileiro viu-se obrigado a enviar tropas para remover os invasores.