Katerina Sakellaropoulou tornou-se esta quarta-feira a primeira presidente mulher da Grécia , depois de ter sido votada pelo parlamento para o cargo. Eram necessários 200 votos, sendo que Sakellaropoulou conseguiu 261, com a nomeação do partido no poder, o Nova Democracia, e o apoio de dois da oposição.A atual presidente do Conselho de Estado e magistrada foi eleita para um mandato de cinco anos, com início no próximo mês de março, numa posição que, ainda que não tenha grande poder de decisão, é tida como uma das mais importantes do país.Em declarações aos jornalistas após a votação, o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis afirmou que esta é uma "janela para o futuro" à medida que o "país entra, com mais otimismo, numa nova década". Já os críticos do Governo afirmam que está é apenas uma medida para acalmar as vozes que dizem que a sua equipa não é suficientemente diversa.A Grécia tem ficado para trás no que diz respeito à igualdade de género, principalmente no número de mulheres que ocupa lugares na política. De acordo com os números do Eurostat, a diferença salarial entre homens e mulheres era de 12% em 2017.