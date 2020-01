Vírus na China já matou pelo menos 17 pessoas. Há mais de 470 casos confirmados

O número de mortes causadas por um novo tipo de pneumonia na China subiu esta quarta-feira para dezassete, enquanto o número total de infetados é já superior a 470, anunciaram as autoridades.

A Comissão Nacional de Saúde da China alertou que o novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais, "pode sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente".



A Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou uma reunião de emergência para decidir se o surto era considerado uma emergência de saúde global.



As autoridades chinesas apelaram à população para que evite multidões e encontros em espaços públicos, alertando que uma nova doença viral que infetou centenas e matou nove pessoas se pode alastrar ainda mais.

O vírus espalhou-se de Wuhan, na China, para centros os populacionais como Pequim, Xangai, Macau e Hong Kong. No exterior, a Tailândia confirmou quatro casos, enquanto os Estados Unidos, Taiwan, Coréia do Sul e Japão relataram um. O presidente Donald Trump disse que os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos têm um bom plano de contenção. "Achamos que vai ser muito bem tratado", disse durante o Fórum Económico Mundial a decorrer em Davos, na Suíça.



As autoridades de Macau anunciaram esta quarta-feira que foi identificado no território o primeiro caso de vírus.

Em conferência de imprensa, as autoridades anunciaram ainda uma série de medidas de reforço de prevenção e controlo para combater a transmissão deste novo coronavírus, junto dos casinos, nas fronteiras, nos espaços e serviços públicos, bem como durante a realização de grandes eventos, num momento em que Macau atrai milhares de pessoas durante o Ano Novo Lunar.

O caso detetado diz respeito a uma mulher de 52 anos, comerciante, oriunda da cidade chinesa de Wuhan, onde foi detetado o coronavírus, que chegou a Macau no dia 19 e que foi submetida a dois testes que confirmaram a doença. Atualmente em regime de isolamento, é considerada uma paciente de alto risco.