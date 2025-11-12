Trump pede a presidente de Israel que perdoe Netanyahu em caso de corrupção

Presidente israelita responde que pedido de perdão deve partir do próprio primeiro-ministro.
O presidente norte-americano, Donald Trump, enviou, esta quarta-feira, uma carta ao presidente de Israel, Isaac Herzog, a solicitar que perdoe o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, avança o Haaretz.
Trump pede perdão a Netanyahu durante visita a IsraelChip Somodevilla/Pool via AP
"O presidente de Israel tem grande consideração pelo presidente Trump e continua a expressar o seu apreço pelo apoio inabalável de Trump a Israel e pelas suas importantes contribuições para a libertação de reféns, a remodelação do Médio Oriente e Gaza e a salvaguarda da segurança de Israel", respondeu o gabinete de Isaac Herzog, mas sublinhando que "qualquer pessoa que procure perdão deve submeter um pedido formal".
Benjamin Netanyahu está a ser julgado desde 2020 por acusações de fraude, por alegado favorecimento a um grupo de telecomunicações detentor de um site que lhe terá dado cobertura noticiosa favorável, por fraude e abuso de confiança, abuso de confiança, e de ter aceitado subornos em três casos separados.
Anteirormente, quando discursou no Knesset, o parlamento israelita, Donald Trump afirmou que Netanyahu devia ser perdoado. E em entrevista 60 Minutos, da CBS, Trump afirmou mesmo que os Estados Unidos “vão estar envolvidos” para “ajudar um pouco” Netanyahu, já que este não está a ser “bem tratado” no âmbito do seu julgamento.
