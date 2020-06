Paquistão diz ter abatido drone de espionagem da Índia

As forças militares do Paquistão anunciaram hoje ter abatido um pequeno ‘drone’ de espionagem da Índia que sobrevoava a região de Caxemira sob administração paquistanesa.

Segundo as autoridades paquistanesas, o ‘drone’ foi abatido numa localidade de zona termal em Caxemira, a região há muito disputada entre Índia e Paquistão, sendo o nono aparelho de espionagem indiano a ser destruído.

A destruição do ‘drone’ é mais um sinal das relações tensas entre os dois países, potências nucleares, sobre o domínio daquele território. No final de maio, a Índia expulsou dois membros da embaixada do Paquistão em Nova Deli acusados de espionagem.

Nova Deli enfrentou uma insurgência separatista nos últimos 30 anos, que deixou dezenas de milhares de pessoas mortas, principalmente civis, nessa parte da região dos Himalaias, predominantemente povoada por muçulmanos e sob seu controlo.

A Índia acusa o Paquistão de apoiar os insurgentes nos bastidores, que contam também com apoio de uma parte da população local.