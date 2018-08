O Papa Francisco lamentou, esta quarta-feira, "o evento dramático" da queda de uma ponte na terça-feira em Génova, que fez pelo menos 38 mortos e 16 feridos, e enviou a sua solidariedade às vítimas e familiares.

"Encomendo à misericórdia de Deus as pessoas que perderam a vida e expresso a minha proximidade espiritual para com as famílias, os feridos, os deslocados e todos os que sofrem por este evento dramático", disse o Papa após a oração do Angelus.

"Convido-os a unirem-se em mim em oração pelas vítimas e pelos seus entes queridos", acrescentou.

Na terça-feira, cerca das 12h00 locais, um troço de cerca de 100 metros da ponte Morandi, em Génova (norte de Itália), ruiu, fazendo com que dezenas de veículos caíssem de uma altura de 90 metros.

O balanço provisório é de 39 mortos, entre os quais três crianças de 8, 12 e 13 anos, e 16 feridos, 12 deles em estado grave.