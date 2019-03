Francisco assinou três documentos que incluem uma reforma à lei de proteção de menores no Estado da Cidade do do Vaticano. Nova lei, em vigor a partir de junho, determina a obrigatoriedade da denúncia.

O Papa Francisco assinou esta sexta-feira três novos documentos que incluem uma reforma à lei de proteção de menores no Estado da Cidade do do Vaticano. Segundo a Reuters, esta nova lei determina a obrigatoriedade da denúncia "às autoridades competentes" e afastamento de pessoas envolvidas em casos de abusos.



O texto, com uma série de linhas para o tratamento dos casos de pederastia, surge na sequência da cimeira sem precedentes na história da Igreja para abordar os abusos sexuais cometidos por membros do clero, convocada pelo Papa entre 21 e 24 de fevereiro.



Francisco assinou uma Carta Apostólica, na forma de "Motu Proprio" (documento de iniciativa pontifícia), para acompanhar a Lei CCXCVII sobre proteção de menores e pessoas vulneráveis no Vaticano.



"Que amadureça em todos a consciência do dever de denunciar os abusos às autoridades competentes e de cooperar com eles em atividades de prevenção e combate", disse o pontífice. "Isto requer uma conversão contínua e profunda, na qual a santidade pessoal e o compromisso moral podem contribuir para promover a credibilidade do anúncio do Evangelho e renovar a missão educativa da Igreja".



A normativa impõe ainda um regime de sanções para todos os que não denunciem os casos, com multas que podem ir dos 1.000 aos 5.000 euros, escreve o El País.



O Papa pretende, com esta nova lei, "reforçar ainda mais o quadro institucional" para prevenir e combater casos de violência física ou mental ou abuso, negligência, abuso ou exploração.



As novas diretrizes determinam que qualquer caso de abuso ou maus-tratos contra menores ou pessoas vulneráveis deve ser "eficazmente" investigado.



Já os condenados por ter abusado de uma criança devem ser removidos das suas funções e receber apoio adequado para a reabilitação psicológica e espiritual.

A nova lei entra em vigor a 1 de junho deste ano.