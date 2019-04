Dois bebés com menos de dois anos foram encontrados presos pelos pais dentro de berços adaptados nos EUA. Uma jaula estava empilhada por cima da outra. Ramon Zendejas e Mercadies Williams, de 25 anos, foram acusados de colocar crianças em perigo e de posse de arma proibida.

De acordo com o xerife do condado de Modoc, as autoridades deslocaram-se à casa devido a suspeitas de posse de armas proibidas. Porém, acabaram por encontrar as crianças presas nos berços pregados à parede.

Na casa também foram apreendidas três armas, munições e substâncias suspeitas de serem metanfetaminas. As crianças foram colocadas sob cuidado das autoridades. Os pais encontram-se na prisão, podendo ser libertados caso seja paga uma fiança de 10 mil dólares (9 mil euros).