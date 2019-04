Subiu para 359 o número de mortos na sequência das oito explosões que abalaram o Sri Lanka no domingo de Páscoa, 21 de abril. Mantém-se o número de feridos nos 500, informou o ministro da Defesa do país.O governo cingalês informou ainda que foram detidas mais 18 pessoas suspeitas de estarem relacionadas com os ataques, aumentando o número de detidos para cerca de 60, mas este número pode ainda aumentar, prevê o ministro da Defesa, acrecentando que entre os bombistas suicidas estava uma mulher.