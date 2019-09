Condenado por tráfico de mulheres e crianças, Song Jiang escapou de um campo de prisioneiros em 2002. Depois de 17 anos em fuga, a polícia chinesa deteve o homem de 63 anos numa pequena gruta com a ajuda de um drone De acordo com a BBC, as autoridades de Yongshan receberam pistas do paradeiro de Jiang no início do mês de setembro – pistas que conduziram até às montanhas de Yunnan, uma província no sudoeste da China Depois de várias buscas falhadas a pé, o uso de drones permitiu à polícia avistar vestígios de lixo nas proximidades de um penhasco e uma telha de aço azul. Nesse local, as autoridades encontraram o fugitivo numa pequena gruta – onde vivia sem qualquer interação humana há vários anos.Por estar há tantos anos sem comunicar com outras pessoas, a polícia teve dificuldades em comunicar com o homem.Song Jiang foi enviado novamente para a prisão.