A 17 de setembro, Snoop Dogg partilhou um mural em Rio de Mouro, Sintra, no Instagram. O retrato do músico conseguiu mais de 197 mil gostos, entre os seus 35 milhões de seguidores: e a SÁBADO falou com Styler, o artista que o criou.

Styler começou a pintar em 2004, mas fez este mural em janeiro de 2017. Demorou entre seis e sete horas, e só usou latas de spray. E como se inspira para criar os seus retratos? "Primeiro, tenho que olhar para o retrato, neste caso a fotografia, e captar os detalhes. A fisionomia, o olhar, têm que despertar a minha atenção", afirma.





O artista urbano, cujo nome "civil" é João Cavalheiro, é um grande apreciador de música, "sobretudo de rap". "Já ouvi bastante Snoop Dogg; atualmente não será o meu favorito mas tem um grande percurso artístico", salienta.

Apesar de ter partilhado o retrato, Snoop Dogg esqueceu-se de identificar o seu autor. "Fiquei surpreendido por saber que ele partilhou algo de alguém tão pequeno como eu, mas também pela negativa pois não houve muita interação nas redes sociais, neste caso, o Instagram", lamenta. "Ele não me identificou e fiz esta pintura sem fins lucrativos. Fui simples e verdadeiro no trabalho que fiz", frisa.

Uma das obras que mais marcou o artista foi um mural pintado no túnel de Odivelas, em 2015, a pedido do município. Mas o mais pessoal é sem dúvida a dedicada à família: "O mural dedicado à minha mãe e ao meu tio, que já faleceram, mas consegui ganhar coragem para os homenagear num graffiti."