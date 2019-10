Bebé de três semanas morre ao dormir entre os pais

Uma menina de três semanas morreu depois de ter sido colocada entre os pais na cama, antes de adormecerem. Ebony-Jade Pearson, a mãe de Lydia-Louise Coomer acordou por volta das sete da manhã e encontrou a filha deitada no seu lado direito, com a cabeça pressionada nas costas do pai.

O casal chamou uma ambulância ao seu apartamento no Reino Unido e a menina foi levada para o hospital, e de acordo com o britânico Tribunal de North Staffordshire Coroner, Lydia foi declarada morta mais tarde.

Tom Coomer, o pai da menina, disse na investigação que deu de comer à filha às três e meia da manhã, antes de a deitar junto à mãe, afirma o jornal britânico Stoke-on-Trent Live. E acrescenta que a última coisa que Tom se lembra foi de receber uma notificação no seu telemóvel por volta das quatro e meia da manhã, antes de adormecer.

Lydia morreu no dia 27 de setembro de 2016. E numa entrevista à polícia, Ebony afirmou que "Lydia nasceu no dia 3 de setembro de 2016". "A 26 de setembro de 2016, a Lydia foi colocada no seu berço às sete e meia da noite e acordou às dez da noite para comer e eu fui para a cama às onze da noite, o Tom ficou acordado. A bebé acordou-me por volta das três da manhã a chorar e o Tom alimentou-a sentando-se em cima da nossa cama".

A mãe continua: "Acordei às sete da manhã e achei invulgar a Lydia não me ter acordado. Então percebi que estava na cama à minha direita". Quando agarrou na menina viu que estava azul e pálida, "tentei acordar o Tom, dizendo-lhe que estava a esmagá-la e mandei-o pediu ajuda".

Durante a entrevista da polícia com Tom, o pai afirmou que devia ter-se deitado em cima da menina, pois "não há outra explicação". E contou: "Por volta das três e meia da manhã, entrei no quarto para dormir. A Ebony estava a dormir, mas a Lydia tinha acordado e estava a chorar. Peguei na bebé e sentei-me na minha cama para lhe dar comida e coloquei-a de novo no berço".

"Depois de a colocar, Lydia começou a chorar, então peguei de novo e coloquei-a na cama entre mim e a Ebony", continuou. "Estava sentado a jogar jogos no telemóvel, à espera para colocar a Lydia de novo no berço. Às quatro e meia da manhã, recebi uma notificação no meu telemóvel e é a última coisa que me lembro, depois adormeci".

No final o pai concluiu: "devo ter-me colocado em cima da Lydia, não há outra explicação. Eu sou um homem grande, peso 114 quilos e meço um metro e oitenta. Devo ter-me virado durante a noite".

Roger Malcomson, o médico que fez a autópsia, concluiu que não havia provas suficientes para afirmar que a morte de Lydia foi causada por asfixia. No entanto, destacou os riscos associados a pôr bebés a dormir na cama dos pais e deu a causa de morte não comprovada.