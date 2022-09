Os últimos anos atribulados

Os últimos anos não foram fáceis para a Rainha, com desgostos familiares, a morte do marido e problemas de saúde. Começou em 2017, quando Filipe de Edimburgo revelou que se ia afastar da vida pública. Em novembro do mesmo ano, a casa real britânica incluía pela primeira vez o nome de Meghan Markle num comunicado oficial ao anunciar o noivado do príncipe Harry com a atriz norte-americana. Casaram-se a 19 de maio de 2018 e naquela altura nada faria prever que a união ia causar tantos problemas à monarquia, ao ponto de poucos anos depois a casa real não saber onde colocar Meghan no funeral de Isabel II.