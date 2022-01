O ano de 2021 foi o sexto mais quente de sempre, de acordo com os registos. As temperaturas elevadas provocaram eventos climatéricos extremos em todo o mundo e provam o aquecimento a longo termo do planeta Terra, revela uma análise divulgada esta quinta-feira por duas agências governamentais norte-americanas.



Os dados compilados pela Agência Federal para o Oceano e Atmosfera dos EUA (NOAA) e pela Agência Espacial Norte-Americana (NASA) revelam ainda que os últimos oito anos foram os mais quentes de sempre e que a última década foi a mais quente de sempre desde que os registos começaram a ser feitos, em 1880.



O aquecimento global "é muito real" e "está a acontecer agora, e a ter impactos em pessoas reais", avisa Gavin Schmidt, o diretor do Instituto Goddard para os Estudos do Espaço da NASA. O calor extremo do último ano provocou uma onda de calor no noroeste do Pacífico dos EUA, as chuvas intensas trazidas pelo furacão Ida e as cheias na Alemanha e China.