Pela primeira vez em muito tempo, de Jalandhar viram-se os Himalaias

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R — TjSingh (@covsinghtj) April 3, 2020

Hello, I am Anshul Chopra. I'm a photographer. I am so overwhelmed to see my image going viral all over the country. Just wanted to come up & tell my country the photographer behind this shot @timesofindia @indiatimes @httweets pic.twitter.com/riyybmKEah — Anshul Chopra (@anshulchopraa) April 3, 2020

This was the view from our rooftop at home in Punjab India. For the first time in almost 30 years could clearly see the Himalayas due to India’s lockdown clearing air pollution. Just amazing! pic.twitter.com/WmWZYQ68lC — Manjit K Kang #StayHomeSaveLives (@KangManjit) April 3, 2020

Nas redes sociais, algumas pessoas de Jalandhar, no estado indiano do Punjab partilharam fotografias da vista para os Himalaias - algo a que não estavam acostumadas. As montanhas surgem a cerca de 200 quilómetros de Jalandhar e as melhorias na visibilidade podem dever-se à redução da poluição. Na Índia, foram aplicadas medidas de isolamento para travar a propagação do novo coronavírus As fábricas foram encerradas e as deslocações foram limitadas. Em Nova Deli, registaram-se reduções até 44% dos níveis de poluição no ar.Ao site SBS Hindi, o ativista Sant Balbir Singh Seechewal relatou a sua surpresa: "Podemos agora ver as montanhas cobertas de neve claramente dos nossos telhados. E não só isso, mas também estrelas, à noite. Nunca vi nada assim nos tempos recentes."Veja as imagens partilhadas nas redes sociais: