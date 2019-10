Após um almoço de negociações, Boris Johnson e Leo Varadkar terão conseguido definir as linhas guias para o plano final de saída do Reino Unidos da União Europeia . O primeiro-ministro britânico e o irlandês lançaram um comunicado em conjunto, no qual afirmam que "tiveram uma discussão detalhada e consttutiva" e que "ambos continuam a acreditar que um acordo é do interesse de todos."Johnson e Varadkar consideram então que "já conseguem ver o caminho para um possível acordo", tendo assim já definido alguns dos pontos em que acordam e desacordam, sendo que a discussão foi concentrada especificamente "nos desafios alfandegários e de consentimento."As conversações continuam agora com o secretário britânico a reunir com o responsável europeu pelas negociações, Michel Barnier, e com o encontro entre Varadkar e a equipa de negociação da União Europeia. Estas duas reuniões serão amanhã.A questão das fronteiras da Irlanda do Norte é uma das mais importantes deste processo de negociação, com as suas partes a terem muitas dificuldades em chegar a acordo. Na quarta-feira, Barnier explicou no Parlamento Europeu os argumentos para rejeitar a proposta do governo britânico de criar uma zona regulatória comum entre a Irlanda do Norte e a vizinhapara facilitar a circulação de bens agroalimentares e industriais."O primeiro-ministro Johnson reconhece que um alinhamento para os bens é indispensável e estamos de acordo neste aspeto. No entanto, para resolver o problema dos controlos aduaneiros, o Reino Unido propõe unicamente que, no acordo internacional que nos vai unir, exista um compromisso jurídico para evitar, em qualquer circunstância, os controlos regulatórios na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Obviamente, partilhamos este objetivo, mas a nossa dúvida prende-se com aceitar um sistema que não existe, não foi testado, de controlo disperso na ilha da Irlanda", indicou.Barnier defendeu a necessidade de "controlos aduaneiros rigorosos em todos os limites do nosso território, nas fronteiras externas do nosso mercado único. Precisamos de controlos credíveis porque é a credibilidade do nosso mercado único que está em causa".