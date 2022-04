Os dois xerifes que mandam na Transnístria

Viktor Gusan e Ilya Kazmaly, antigos agentes da polícia, lideram um império responsável por mais de 60% da economia do enclave independentista dentro da Moldávia. São os donos do FC Sheriff Tiraspol, grande surpresa na Liga dos Campeões deste ano, e de fábricas a supermercados, passando por estações de rádio e de televisão, estendem a sua influência à política, sempre piscando o olho à Mãe Rússia.

O mais que provável próximo alvo da Rússia de Vladimir Putin é um enclave independentista dentro da Moldávia - a Transnístria. Terra do FC Sheriff Tiraspol, a grande surpresa na Liga dos Campeões deste ano, e dos seus dois fundadores: Viktor Gusan e Ilya Kazmaly, dois antigos agentes da polícia que comandam um império responsável por mais de 60% da economia regional. Do clube de futebol a fábricas e supermercados, passando por estações de rádio e de televisão, a Sheriff Ltd. estende também a sua influência à política, sempre piscando o olho à Mãe Rússia e não escondendo o seu passado contrabandista.