Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pede que os governos mundiais atuem de forma mais urgente e ativamente oara exterminar este problema mundial que afeta mais de 10% da população mundial. Os organismos pedem que sejam desenvolvidos esforços conjuntos entre diferentes sectores.



O documento traça ainda um perfil daqueles que sofrem problemas de sub-alimentação. São mais as mulheres que sofrem de insegurança alimentar, uma realidade que se verifica em todos os continentes, mas onde a diferença é mais gritante na América Latina.



A desnutrição, em números absolutos, é maior na Ásia, onde padecem deste problema 513,9 milhões de pessoas, mais de 12% da população daquele continente. Mas em África são cerca de 20% da população afetada (256,1 milhões de pessoas). Já na América Latina e nas Caraíbas são 42,5 milhões de pessoas, menos de 7% da população.



O relatório refere ainda que, durante o ano de 2018, mais de dois mil milhões da população não tiveram um acesso regular a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, ou seja, viveram numa situação de insegurança alimentar moderada ou grave.

"Para preservar a segurança alimentar e nutricional, é essencial aplicar políticas económicas e sociais que consigam compensar a todo o custo os efeitos de ciclos económicos adversos, evitando a redução de serviços essenciais como os cuidados de saúde e a educação", frisou o documento.



Fome e obesidade na infância

Segundo o documento atualizado de forma anual, as metas de nutrição na infância estão demasiado atrasadas. Milhões de bebés continuam a nascer com um peso abaixo daquele que é ideal e o número de crianças com índices de desenvolvimento abaixo do normal é também demasiado elevado.



No outro lado do espectro, à cada vez mais crianças com peso a mais e até mesmo obesas. Este problema de saúde afeta, na sua maioria, crianças de países com um maior índice de desenvolvimento e é especialmente preocupante entre crianças em idade escolar e jovens adultos.



Atualmente, a nível mundial, cerca de 149 milhões de crianças com menos de cinco anos têm um crescimento deficitário. E um em cada sete bebés no mundo, cerca de 20,5 milhões, nasceu, em 2018, com baixo peso.



Há mais pessoas com fome no mundo e o objetivo de erradicar este flagelo em 2030 parece cada vez mais distante. Em 2018, 821,6 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos. Em 2017 tinham sido registadas 811 milhões de pessoas com fome, um número que tem vindo a aumentar nos últimos três anos. "Uma em cada nove pessoas no mundo não tinha o suficiente para comer em 2018".Um dos grandes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) era a erradicação da fome até 2030 e, durante uns anos, o mundo parecia estar no caminho certo mas a nova edição do relatório anual O estado da segurança alimentar e da nutrição no mundo, revela que foram dados passos atrás nos últimos anos. Agora este objetivo apresenta-se como "um enorme desafio", apontou o relatório.