Mohammed bin Salman: De passou-bem, MBS passou a mal

Capa n.º 761

O príncipe-estrela da Arábia Saudita é o exemplo de como, em poucos meses, se pode cair do topo do mundo. Em Março ou Abril deste ano, Mohammed bin Salman (ou MBS, qual pop star com direito a sigla) aterrou o seu Boeing 747, com a expressão "Deus vos abençoe" gravada em inglês e árabe por baixo do cockpit, nas principais capitais do mundo – onde era recebido pelos seus líderes. Aconteceu, em Março, com Donald Trump na Casa Branca, António Guterres nas Nações Unidas, Theresa May em Downing Street e Isabel II em Buckingham. E, no mês seguinte, com Emmanuel Macron no Eliseu. Mas também já acontecera com os Presidente chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin, em 2017.Em Abril, quando MBS, 33 anos, estava no topo e ia ao programa de televisão de Oprah Winfrey promover uma Arábia Saudita "pós-petróleo" e mais liberal, a Time fazia capa com a sua "ofensiva de charme": "Será que o mundo deve comprar o que o Príncipe Herdeiro está a vender?", perguntava.Naquele périplo na Primavera de 2018, o mundo ainda comprava. Curiosamente, começava nessa mesma estação o desencantamento. Três razões contribuíram para isso.