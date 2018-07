ONG alerta para pesticidas no Brasil que estão a envenenar quem vive no campo

"Pesticidas pulverizados em grandes plantações envenenam crianças nas suas salas de aula e aldeões nos seus quintais por todo o Brasil rural", frisou Richard Pearshouse, autor do estudo e um dos responsáveis do sector de meio ambiente e direitos humanos da HRW.



"As autoridades brasileiras precisam de impedir essa exposição tóxica e garantir a segurança daqueles que falam contra os danos que os pesticidas causam às suas famílias e comunidades", acrescentou o investigador.



Além dos problemas de saúde, muitos moradores de comunidades rurais têm sido ameaçados e temem represálias de fazendeiros se denunciarem os casos de envenenamento.



Membros de cinco das sete comunidades visitadas pela HRW durante a realização do relatório disseram ter recebido ameaças ou que temiam retaliações se relatassem que acreditavam terem sido vítimas de algum tipo de envenenamento.



Um dos casos citados aconteceu em maio de 2013, quando um avião pulverizou pesticidas sobre a escola São José do Pontal, no assentamento rural Pontal dos Buritis, em Rio Verde, no estado brasileiro Goiás, envenenando cerca de 90 crianças e adultos.



Os estudantes afectados permaneceram no hospital por alguns dias com sintomas que variaram de tontura, diarreia, dores de cabeça severas a problemas de pele, fígado, rins e respiração.



"O professor da escola, no momento da pulverização, que exigiu assistência médica para os afectados e controlos mais rigorosos de pesticidas no município, disse à Human Rights Watch que recebeu inúmeras ameaças", relatou a ONG.



Além do desconforto sentido pela população ao ter contacto com os agrotóxicos, o estudo lembra que a exposição crónica a este tipo de produto, inclusive com baixas doses, está associada à infertilidade, impactos negativos no desenvolvimento fetal, câncer e outros efeitos graves para a saúde.



Por isso, a HRW frisou que "o Brasil não deve permitir a pulverização de pesticidas de aviões sobre casas de pessoas ou de tractores ao lado de janelas de salas de aula. Por uma questão de urgência, o Brasil deve impor uma moratória na pulverização aérea e criar uma zona de amortecimento para pulverização de solo próximo a locais sensíveis".



O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. As vendas anuais atingem os 10 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões de euros).



Em 2014, cerca de 1,5 milhões de toneladas foram vendidas para compradores brasileiros, dado que indica o uso de cerca de 7,5 quilos de pesticidas por pessoa no Brasil a cada ano.



Nos próximos meses, o Congresso do país votará um projecto de lei que pode enfraquecer ainda mais a regulação do uso de pesticidas.



Uma comissão parlamentar especial aprovou um projecto que reduz substancialmente o papel de fiscalização dos Ministérios da Saúde, Meio Ambiente, e de as agências com experiência em detectar os impactos causados pelo uso de pesticidas.



O projecto também propõe a substituição do termo legal agrotóxicos por produtos fitossanitários.



"Em vez de enfraquecer as leis, o Brasil precisa de controlos mais rígidos e de um plano de acção nacional para reduzir o uso dos pesticidas", criticou Richard Pearshouse.



"O Congresso deveria votar contra a actual lei e, em vez disso, pedir aos ministérios relevantes que realizem uma revisão nacional dos principais impactos dos pesticidas na saúde humana e no meio ambiente", concluiu o especialista da HRW.

