A Organização Mundial de Saúde ( OMS ) revelou que há estudos atualmente a a ser desenvolvidos com "resultados promissores". "Há alguns tratamentos que parecem estar a limitar a severidade ou a duração da doença", mas que ainda estão em fases muito iniciais de investigação, explicou Margaret Harris, porta-voz da OMS, durante uma conferência de imprensa, acrescentando ainda que até ao momento não foi descoberta um único medicamento que seja totalmente eficaz contra a covid-19 "Precisamos de mais informação para estarmos 100 por cento confiantes para escolher um tratamento em relação a outro", explicou Harris, mostrando-se satisfeita com os progressos que têm sido feitos, mas avisando para dois focos do surto que estão a preocupar a OMS: os EUA e África. Sobre o continente africano, Harris diz que este tem uma longa história de combate a doenças infecciosas que pode ajudar a combater este novo coronavírus de uma forma mais eficiente. "Muitas vezes eles têm uma boa infra-estrutura para detetar casos e têm uma memória muito, muito, muito presente sobre o perigo de um novo agente patogénico", reforçou.Estão a ser desenvolvidas cerca de 70 vacinas em todo o mundo e também a serem testados medicamentos anti-virais, alguns dos quais com resultados positivos, como o remdesivir. No entanto, Margaret Harris não especificou quais são os medicamentos ou as vacinas mais promissoras nem as que estão numa fase mais avançada.Sobre a hipótese de uma vacina, OMS tinha afirmado, em abril, que só se pode esperar uma daqui a um ano.O cientista Ahmad Sedaghat referiu num estudo publicado naque o remdesivir, medicamento inicialmente criado para tratar o vírus do ébola, tem sido eficaz a aliviar sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.