Oito anos após o atentado, Charlie Hebdo lança desafio

O semanário satírico francês Charlie Hebdo vai ter uma edição especial do dia "7 de janeiro", quando passam oito anos do ataque terrorista à redação em que morreram doze pessoas. Para esta edição, o Charlie Hebdo decidiu demonstrar o seu apoio aos milhares de homens e mulheres iranianas que se têm manifestado, através de um concurso internacional de caricaturas do Líder Supremo da República Islâmica do Irão.