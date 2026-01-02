Sábado – Pense por si

Mundo

O reconhecimento da Somalilândia por Israel pode abrir “um precedente perigoso”

Renata Lima Lobo 07:00
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

Decisão assinada por Benjamin Netanyahu foi apenas apoiada pelo Taiwan. Liga Árabe reúne no domingo.

Na sexta-feira (26 de dezembro), Israel tornou-se o primeiro país a reconhecer a auto-proclamada República da Somalilândia, uma região da Somália que declarou independência em 1991. Mas a decisão tem merecido a condenação de praticamente todos os países, do Oriente ao Ocidente, com a exceção de , que considera a Somalilândia um “parceiro democrático com ideias semelhantes”. Liga Árabe acusa Israel de “minar a paz”.

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu AP Photo/Ohad Zwigenberg

A decisão depressa gerou reações. A União Europeia, União Africana e China condenaram o reconhecimento, enquanto que a Liga Árabe, composta por 22 países, convocou uma para o próximo domingo. A Liga Árabe sublinha que este é um “reconhecimento inválido” que tem por objetivo “facilitar planos de deslocamento forçado do povo palestiniano ou de violar os portos do norte da Somália para aí estabelecer bases militares”. O Estado de Israel é ainda acusado de “minar a paz e a segurança internacionais”, em particular a “segurança nacional árabe, o que torna necessário tomar medidas legais, económicas, políticas e diplomáticas contra o mesmo”.

Trump e Netanyahu vão reunir-se na Flórida para discutir futuro do cessar-fogo em Gaza
Leia Também

Trump e Netanyahu vão reunir-se na Flórida para discutir futuro do cessar-fogo em Gaza

Na verdade, nada na de Israel aborda a questão palestiniana, apresentando-se meramente como uma resposta a um “apelo formal” transmitido pelo presidente da república da Somalilândia - Abdirahman Mohamed Abdullahi - ao primeiro-ministro de Israel. Uma declaração onde se lê que a nova relação diplomática “contribuirá para promover a paz, a estabilidade e a prosperidade no Corno de África, no Médio Oriente e além”. À SÁBADO, o comentador e analista político Germano de Almeida, defende que “não há uma razão clara e inatacável para esta decisão de Israel”, um gesto que considera,” acima de tudo um "precedente perigoso, porque pode abrir uma caixa de Pandora”. Será também um caminho para Israel encontrar aliados (até agora um), numa “forma criativa de alterar posicionamentos na região”, descreve Germano de Almeida, na sequência de “dois anos de crime em Gaza” que contribuíram para o aumento do isolamento de Israel.

Imagens impressionantes mostram o antes e o depois de um acampamento em Gaza destruído pelo rigoroso inverno
Leia Também

Imagens impressionantes mostram o antes e o depois de um acampamento em Gaza destruído pelo rigoroso inverno

Sobre a acusação de que Netanyahu procura um território para forçar o deslocamento de palestinianos, o analista acredita que essa posição “passa pela insinuação de que Israel queira ter na Somalilândia uma alternativa para colocação de palestinianos em África, à revelia de uma autorização da Somália”. E recorda que Netanyahu e Trump “teriam já planeado (não se sabe se mantêm esses planos) uma Gaza ‘limpa’ de palestinianos, mas nunca se soube exatamente para onde eles seriam deslocados”.

"Estamos em plena derrocada do sistema internacional"

Apesar de considerar que, à margem do conflito israelo-palestiniano, a questão da soberania da Somalilândia poderá merecer reflexão, Germano de Almeida diz que “o contexto histórico e geográfico dos dois casos é muito diferente” e que “esta junção improvável explicar-se-á por interesses conjunturais (e nada assumidos) de Netanyahu”. Ao mesmo tempo, destaca o posicionamento, também quase em isolamento dos Estados Unidos da América (EUA). “É muito esclarecedor que, ao contrário da China, da Liga Árabe e da UE, os EUA de Trump não tenham rejeitado a possibilidade e se mostram abertos a estudar a proposta israelita”, alertando ainda para o “fator da navegabilidade do Mar Vermelho, tema que interessa talvez ainda mais aos EUA que a Israel”. No outro lado do Golfo de Áden fica o Iémen, a partir de onde os rebeldes Houtis alertaram que a presença israelita na Somalilândia será considerada um “alvo militar”. Ou seja, outro fator para o reconhecimento da Somalilândia passará por uma possível aproximação geográfica das forças militares israelitas, que ficam assim mais próximas dos rebeldes iemenitas.

E num mundo em conflito, Germano de Almeida acredita que “esta questão inesperada agrava o risco de que o cessar-fogo em Gaza não tenha grande futuro”, uma vez que “o risco do regresso em força da guerra no Médio Oriente é real”, considerando-a um “retrocesso” nas negociações de paz do “plano Trump”, que numa próxima fase passariam pelo “contributo dos países árabes da região”. Outro fator de instabilidade é este reconhecimento da Somalilândia avançar “à margem da ONU”, demonstrando, para Germano de Almeida, “como estamos em plena derrocada do sistema internacional, baseado em regras”. “Parece que passou mesmo a valer quase só os interesses dos países que têm força”, conclui.

Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O reconhecimento da Somalilândia por Israel pode abrir “um precedente perigoso”