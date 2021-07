O que tem a série 24 que ver com o homicídio do presidente do Haiti?

As autoridades do Haiti crêem que a morte do seu presidente, Jovenel Moïse, no dia 7 de julho, ocorreu às mãos de uma unidade de 26 assassinos colombianos. Os suspeitos terão sido contratados por uma empresa de segurança chamada CTU Security, baseada na Flórida, EUA, e cujo contacto telefónico encaminha para um atendedor de chamadas em que se ouve: "Obrigado por telefonar para a CTU Security. Para Tony Intriago, por favor deixe uma mensagem ou envie um SMS. Para Jack Bauer, espere pela próxima temporada. Obrigado por telefonar e tenha um excelente dia."



Jack Bauer era a personagem principal da série televisiva norte-americana 24, da Fox e que era protagonizada pelo ator Kiefer Sutherland.



Segundo a Reuters, além dos 26 colombianos, duas pessoas com dupla nacionalidade do Haiti e EUA participaram no homicídio. No domingo, um autor moral do crime também foi detido: Christian Emmanuel Sanon, de 63 anos, que segundo a Associated Press é médico e também vivia na Flórida. Sanon foi apanhado depois de ter sido contactado por um dos assassinos. Segundo o The Guardian, assumiu a bancarrota em 2013 e identifica-se como médico em vídeos que publica no YouTube, em que acusa a classe política haitiana de ser corrupta. Defende que o Haiti tem petróleo, urânio e outros recursos que são roubados pelo governo.