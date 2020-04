O novo coronavírus já chegou às tribos da Amazónia - e pode dizimá-las

No Brasil, foi detetado o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus num elemento de uma tribo indígena da Amazónia . Uma mulher de 20 anos, da tribo Kokama, fez o teste à Covid-19 e este deu positivo.O seu é o primeiro caso de Covid-19 entre as 850 mil pessoas das mais de 300 tribos brasileiras.A mulher, da zona de Santo António do Iá, trabalhava com um médico que estava infetado. Na mesma zona, foram detetados mais três casos.O médico tinha voltado de férias no sul do Brasil para trabalhar com os Tikunas, uma das maiores tribos da Amazónia, de mais de 30 mil pessoas.Até agora, a paciente não revelou sintomas e foi colocada sob isolamento com a sua família.O novo coronavírus pode ser mais letal para as tribos indígemnas do Brasil, que ao longo da História foram dizimadas por doenças trazidas pelos europeus, da malária e varíola à gripe. As tribos vivem em comunidade e grandes grupos podem ocupar a mesma habitação, o que cria receios acerca de uma maior facilidade de transmissão.Em todo o Brasil, registam-se 244 mortes devido ao novo coronavírus e 6.931 infeções.