Covid-19: Recorde diário na Rússia com 771 casos em 24 horas

As autoridades russas anunciaram, esta quinta-feira, mais 771 novos casos de covid-19 no país, elevando para 3458 o número de casos desde o início da pandemia na Rússia.





Os dados citados pela estação televisiva RT indicam ainda que morreram também seis pessoas nas últimas 24 horas, sendo agora 30 as vítimas mortais pelo novo coronavírus desde o dia 31 de janeiro. novo coronavírus , responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 176.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 490 mil infetados e cerca de 33.000 mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.155 óbitos em 110.574 mil casos confirmados até terça-feira.