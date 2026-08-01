Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

O movimento de protesto Cockroach Janata Party derrubou um ministro na Índia. E agora?

Renata Lima Lobo 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Entre a sua fundação, a 16 de maio, e a demissão do ministro da Educação, a 25 de julho, o Cockroach Janata Party passou de uma iniciativa satírica nas redes sociais para um dos fenómenos políticos mais surpreendentes da Índia no último ano.

Chama-se Cockroach Janata Party (CJP) mas não é um partido. É, sim, um na sequência de declarações polémicas do presidente do Supremo Tribunal indiano, Surya Kant, que numa audiência em maio comparou alguns jovens desempregados a baratas e parasitas sociais.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Parto em casa Cá Por Casa Nova casa caso de estudo Ana Luisa Benítez Janata Party Nepal Narendra Modi National Testing Agency Bangladesh Quénia
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O movimento de protesto Cockroach Janata Party derrubou um ministro na Índia. E agora?