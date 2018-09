A carregar o vídeo ...

As televisões norte-americanas captaram um momento insólito entre George W. Bush e a antiga primeira-dama Michelle Obama durante as cerimónias fúnebres de John McCain, realizadas este sábado na Catedral Nacional de Washington, onde antigos chefes de Estado enalteceram a figura e a influência política do senador republicano.Durante a elegia do antigo senador Joe Lieberman, Bush foi filmado a passar um rebuçado da sua mulher para Michelle Obama, que agradeceu o gesto com um sorriso.Veja o momento no vídeo acima.Nessa cerimónia, os elogios fúnebres ao senador foram ainda da responsabilidade de Barack Obama, que derrotou McCain nas eleições presidenciais de 2008, e de George W. Bush, que ganhou a corrida à nomeação presidencial republicana em 2000 contra McCain.Este domingo será realizado um funeral privado no cemitério da Academia Naval em Annapolis. John McCain, senador que representou o Estado do Arizona no Congresso desde 1987, morreu em 25 de agosto, aos 81 anos, na sequência de um tumor no cérebro.