A ex-primeira dama dos Estados Unidos fala do seu percurso, do seu casamento e da pressão que é viver na Casa Branca. Leia a entrevista no dia do 55º aniversário de Michelle.

Michelle Obama celebra, esta quinta-feira, 17 de janeiro, 55 anos. A SÁBADO publica a entrevista que a ex-primeira-dama deu à The Interview People.



Quando é que soube que Barack era o homem com quem se queria casar?

Não se fica a saber quem é o parceiro ideal de imediato, razão por que eu não acredito no amor à primeira vista. Eu queria ver o Barack na casa dele, com a avó. Ele gostava de mulheres fortes? Ele gostava de mulheres, ponto final? Eu queria estar com alguém que gostasse realmente de mulheres. E todas aquelas coisas que não se aprendem num primeiro encontro ou através de um beijo ou seja o que for. Por isso digo sempre às minhas filhas e às raparigas que conheço: deem tempo e conheçam esse homem, deixem que ele deixe cair as várias camadas e vão ver partes lascadas.



Barack tornou o seu mandato histórico ao ser o primeiro Presidente afro-americano. Qual foi a abordagem dos dois ao assumir o cargo?

Penso que a nossa abordagem foi do género: temos de ser melhores, mais inteligentes, mais rápidos, temos de trabalhar mais - porque a fasquia para nós é diferente. Sabíamos disso. Não escrevo sobre isso no livro porque, de facto, esqueci-me de tudo no último voo que fizemos, após a tomada de posse de Trump, quando íamos a caminho da nossa vida normal. Entrei no avião e acenei adeus, mas quando aquelas portas se fecharam nas minhas costas, acho que chorei durante 30 minutos.



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na integra ou encontre-o na edição em banca a 17 de janeiro de 2019.