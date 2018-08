Arcebispo de Dublin pede ao papa que fale abertamente do passado da Igreja na Irlanda

O papa Francisco estará na Irlanda nos dias 25 e 26, no final de uma semana em que se celebra em Dublin o X Encontro Mundial das Famílias, 39 anos depois da visita de João Paulo II ao país, a primeira e única de um papa até hoje.



"Vai ser uma visita curta e intensa. Uma visita que, por um lado, cria muitas expectativas, alegria e entusiasmo, mas que por outro é marcada pela nossa preocupação sobre a nossa Igreja Católica e o seu futuro", afirmou Diarmuid Martin.



O arcebispo irlandês reconheceu que a Igreja tem demonstrado "arrogância" nos últimos anos perante a escalada de revelações sobre casos de abuso de menores, tanto na Irlanda como em todo o mundo.



"A ira do povo não é só por causa dos abusos, mas também porque a Igreja foi autoritária, despótica e autoprotetora, e os escândalos dos abusos causaram um enorme ressentimento entre os crentes", afirmou na homilia.



A visita do papa acontece quando surge um novo escândalo de abusos de menores por parte de sacerdotes na Pensilvânia, Estados Unidos.



Na Irlanda, a Igreja Católica também perdeu influência e prestígio, depois de se conhecerem, nos últimos anos, a existência de milhares de casos de abusos de menores cometidos durante décadas por padres, com a proteção das autoridades eclesiásticas e estatais.

