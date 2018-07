A novela judicial brasileira parece ter chegado a um fim: o presidente do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), Carlos Eduardo Thompson Flores, declarou que quem tem poder para decidir o destino de Lula da Silva é o relator do caso, João Pedro Gebran Neto. Por este motivo, o ex-presidente do Brasil permanecerá preso.

"Nessa equação, considerando que a matéria ventilada no habeas corpus não desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito do Des. Federal Relator em valer-se do instituto da avocação para preservar competência que lhe é própria (Regimento Interno/TRF4R, art. 202), determino o retorno dos autos ao Gabinete do Des. Federal João Pedro Gebran Neto, bem como a manutenção da decisão por ele proferida no evento 17", escreveu o juiz num despacho divulgado pelo site brasileiro G1.

O presidente do tribunal dá assim razão ao juiz relator João Pedro Campos, que no domingo defendeu ter a competência para dar a última palavra sobre o pedido do habeas corpus.

No domingo de manhã (hora no Brasil), quase 30 minutos depois do juiz desembargador Rogério Favreto ter iniciado o seu turno no tribunal, os deputados Paulo Teixeira e Wadih Damous apresentaram-lhe um pedido de habeas corpus para o político brasileiro. O juiz alegou haver um facto novo - a pré-candidatura de Lula à Presidência da República – e ordenou a libertação de Lula.

A decisão foi imediatamente contestada pelo juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente do Brasil em primeira instância. Pouco depois, o relator do caso no TRF4 João Pedro Gebran reclamou para si a competência de decidir sobre o pedido e declarou que Lula da Silve deveria ficar preso.

Por volta das 16h12 no Brasil (20h12 em Portugal), Rogério Favreto manteve a sua decisão e avisou que Lula deveria ser libertado dentro de uma hora.

O juiz Carlos Eduardo Thompson Flores interveio e declarou que Lula da Silva ficará preso e que essa decisão pertencia ao juiz relator do caso Lava-Jato e não a Rogério Favreto.

Lula da Silva mantém-se assim preso na prisão de Curitiba, onde já está há 92 dias.