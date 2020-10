O curso de autoajuda que afinal era uma seita sexual

Como é que um guru conseguiu que atrizes de Hollywood, empresárias de sucesso, herdeiras de fortunas milionárias e filhos de chefes de Estado se tornassem suas escravas sexuais e convencessem outras mulheres a fazerem o mesmo, em pleno século XXI? O julgamento dos principais rostos da seita sexual DOS dentro de um curso de autoajuda começou no início de setembro e é acompanhado por uma série documental na HBO que revela as táticas e esquemas de manipulação por detrás da NXIVM.

Fundada em 1998, a organização apresentava-se como uma "comunidade guiada por princípios humanitários" que procurava "responder a importantes questões sobre o sentido de ser humano". O seu líder, Keith Raniere, prometia "libertar todo o potencial" dos seus membros, através de um curso (o EPS - Programa de Sucesso Executivo) que era num fundo um esquema em pirâmide em que só a matrícula era de milhares de euros.

Mas o curso não era mais do que uma porta de entrada para a própria organização, que encorajava os alunos a trabalharem para líderes e mentores de forma a melhorarem a sua posição na hierarquia da NXIVM. Uma vez dentro do culto, e depois de assinarem um contrato de confidencialidade, os membros eram convencidos pela cúpula dirigente a investir mais dinheiro em aulas adicionais.

Em 2015, nasceu uma irmandade secreta dentro da própria organização chamada Dominus Obsequious Sororium (DOS), que obrigava membros a realizarem tarefas domésticas dos líderes e a terem relações sexuais com o guru Keith Raniere. Segundo o FBI, terão sido 50 as vítimas, que eram ainda obrigadas a seguir uma dieta extrema para permanecerem magras.





A herdeira das bebidas alcoólicas que só queria fazer parte de algo

Clare Bronfman é a primeira personagem desta história a ser condenada, recebendo na quarta-feira uma pena de quase sete anos de prisão por envolvimento na seita que manipulava e escravizava sexualmente as suas membros e aterrorizava quem saísse. A herdeira da Seagram, uma das maiores empresas de bebidas alcoólicas do mundo, era a grande financiadora da organização.

Filha mais nova do magnata Edgar Bronfman, Clare lutava contra a incapacidade de ser socialmente aceite e juntou-se à organização em 2003. Em pouco mais de um ano, chegou à direção executiva da NXIVM, referindo em tribunal que o grupo lhe tinha dado um propósito de vida, quando se sentia perdida.





Clare não fazia parte do grupo secreto de escravas sexuais, nem admitiu culpa nos crimes desta natureza relacionados com o caso, mas era o "multibanco" de Keith Raniere. A acusação estima que a milionária terá gastado pelo menos 116 milhões de dólares (98 milhões de euros) com a Nxivm, com Clare a declarar-se culpada dos crimes de roubo de identidade e fraude de imigração.





O guru que tinha como poder a "poção secreta do conhecimento"

Keith Raniere foi citado em 1989 pelo Livro Guinness dos Recordes como uma das pessoas de maior QI do mundo. O seu génio foi aplicado à informática em Silicon Valley, o epicentro mundial da tecnologia, mas a sua carreira rapidamente virou para o marketing. Foi vendedor de vitaminas mas o seu negócio foi à falência e decidiu começar outro: a NXIVM e o curso EPS.

Num estilo televangelista, Raniere falava numa linguagem vazia de conteúdo mas atrativa para quem o ouvia. Dizia curar doenças como a Tourette e que conseguia colocar crianças a falar dezenas de diferentes idiomas. "Era como se tivesse em meu poder a poção secreta do conhecimento", diz em entrevista no primeiro episódio da série The Vow, o cineasta Mark Vicente que integrou a seita durante mais de 12 anos.

Mas Raniere não criou a NXIVM sozinho. Com a sua companheira e sócia, Nancy Salzman, tentava captar celebridades de Nova Iorque e Hollywood - gente rica e poderosa para poder manipular. Entre membros da seita estiveram estrelas da televisão como Allison Mack, Kristen Kreuk e Grace Park, a herdeira da Seagram Clare Bronfman, ou Ana Cristina Fox e Emilio Salinas, filhos dos ex-presidentes mexicanos Vicente Fox e Carlos Salinas.

A "número dois" era estrela de Hollywood e tentou recrutar Emma Watson

Allison Mack tinha 18 anos quando entrou na série Smallville como Chloe Sullivan, a amiga de Clark Kent. Seis anos depois, em 2006, foi recrutada por outra atriz, Kristen Kreuk, para um encontro da Jness, um grupo de mulheres da NXIVM, onde foi aliciada por Nancy Salzman e Sara Bronfman, irmã de Clare, a subir dentro da organização.

Mack tornou-se então a líder da irmandande secreta DOS, com uma hierarquia de mestre (Keith Raniere) e "escravas". Segundo o processo, terá sido a atriz a sugerir punições físicas para quem não cumprisse ordens dentro da seita sexual.





Jovens que entravam no culto eram iniciadas numa cerimónia em que tinham que se despir completamente e serem marcadas com um ferro em brasa e uma caneta que inscrevia as iniciais de Raniere e de Mack no seu ventre. Durante a "cerimónia", Allison Mack colocava as mãos sobre o peito das vítimas e dizia: "Sinta a dor" e "Pense no seu mestre".





Além disso, eram levadas a partilhar informações e fotografias íntimas, como fotos em que surgiam nuas e dados bancários seus ou de familiares, que depois eram usados para impedir que saíssem do grupo. Estavam ainda obrigadas a cumprir um rigoroso programa de dieta e a recrutar mais raparigas para o culto.

O trabalho principal de Mack passava por recrutar mulheres para obrigá-las a manter relações sexuais com Raniere e não hesitava em dirigir-se pelo Twitter a famosas como Emma Watson e Kelly Clarkson, para tentar iniciá-las no movimento. Em 2016, Mack escreveu mesmo uma mensagem no Twitter a convidar a atriz conhecida pela saga Harry Potter para o "incrível movimento de mulheres". Watson não respondeu ao convite.

Em 2003, a revista Forbes expôs parte dos crimes da NXIVM de burla através dos cursos, mas o grupo continuou a funcionar livremente até 2017, altura em que Raniere foi processado. Pelo menos 16 mil pessoas fizeram os cursos de autoajuda, mas o processo indica que apenas cerca de 50 terão tido aproveitamento profissional com eles.

Raniere, acusado em junho de 2019 de tráfico sexual, trabalho forçado e outros crimes, vai agora ser julgado a 27 de outubro. Outras seis mulheres envolvidas, incluíndo Clare Bronfman, declararam-se culpadas após terem sido acusadas de crimes em março de 2018.

A herdeira da Seagram foi a primeira a ser condenada e a sua pena pesada, tendo em conta o tempo pedido pela acusação, pode indicar que os juízes vão aplicar mão pesada aos intervenientes no caso.