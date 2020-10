Takahiro Shiraishi atraía para a sua casa jovens mulheres que manifestavam tendências suicidas nas redes sociais. O objetivo: violá-las, roubá-las, matá-las e desmembrá-las. O caso chocou o Japão e agora o homem de 29 anos confessou ter matado oito mulheres e o namorado de uma delas, em 2017.O homicida confessou, num tribunal de Tóquio, que contactava as mulheres através do Twitter e outras plataformas sociais onde elas tinham expressado pensamentos suicidas. Estas eram depois atraídas à sua casa a cerca de 40km de Tóquio, onde acabavam violadas, roubadas e estranguladas.A vítima masculina era o namorado de uma das mulheres, que apareceu em casa de Shirashi para o confrontar sobre o desaparecimento dela. As vítimas tinham entre 15 e 27 anos.Takahiro Shiraishi acabou detido em outubro de 2017, quando o irmão de uma das vítimas encontrou mensagens dele na conta de Twitter da irmã enquanto pesquisava pistas sobre o seu desaparecimento. Chegada a casa do homícida, a polícia encontrou pedaços dos corpos de todas as vítimas no frigorífico e em caixas térmicas. Shirashi acabaria por contar à polícia que desmembrou as vítimas para tentar esconder provas.Este caso levou as autoridades japonesas a monitorizar e fechar alguns sites onde havia conteúdo sobre suicídio. O Twitter também acabou por alterar as suas regras contra a promoção do suicídio e auto-mutilação.Shiraishi pode vir a ser condenado à morte. Uma pena comum no Japão para serial-killers, assaltantes homicidas ou violadores homicidas. A sentença deve ser conhecida a 15 de dezembro.Se tiver pensamentos suicidas procura ajuda através da Linha de Saúde 24 (808 242424 e www.sns24.gov.pt) ou do 122. Para mais informações consulte o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio