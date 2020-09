Herdeira condenada em caso de culto sexual

Clare Bronfman lutava contra a incapacidade de se aceitar socialmente como filha de um bilionário quando, em 2003, encontrou o grupo de auto-ajuda Nxivm. Em 15 meses, chegou à direção executiva, ignorando as críticas que apelidavam o grupo de ser um culto abusivo que coagia mulheres para escravatura sexual.Recorrendo à sua fortuna, Clare Bronfman - herdeira do império Seagram (durante anos a maior destilaria do mundo) - intimidou algumas dessas vozes críticas com um exército de advogados e investigadores privados.Esta quarta-feira, um tribunal federal sentenciou a herdeira, de 41 anos, a seis anos e nove meses de prisão pelo seu papel na organização, noticia o New York Times . Clare tinha defendido em tribunal que a Nxivm lhe tinha dado um propósito de vida, quando ela se sentia perdida.Mas o efeito não foi positivo para todos os membros da seita. Nove vítimas descreveram em tribunal como as suas vidas tinham sido destruídas pela herdeira da Seagram: com perseguições judiciais feitas por advogados e junto de procuradores locais, mesmo depois de as vítimas terem abandonado a organização há anos.Em tribunal, as vítimas exortaram Clare a denunciar o líder do grupo - Keith Raniere -, mas ela já tinha dito ao juiz que ainda acreditava nele e não era capaz de o contradizer.Clare Bronfman foi a primeira arguida a ser condenada na investigação à Nxivm. Num outro processo, o seu líder, Keith Rainiere, foi condenado em 2019 por extorção, tráfico sexual, fraude e outros crimes. A Nxivm dizia ser uma organização para ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos pessoais através de workshops de "sucesso executivo".O grupo ficou referenciado como seita sexual depois de um testemunho mostrar que Raniere mantinha um grupo de mulheres na Nxivm para serem suas parceiras sexuais. Durante um ritual secreto, as mulheres eram marcadas com as iniciais do líder junto à pélvis enquanto diziam: "Por favor, mestre marca-me, será uma honra."Antes do julgamento de Raniere, Clare e outras quatro líderes do núcleo da organização declararam-se culpadas, incluindo a recrutadora e ex-atriz de Smallville Allison Mack.Clare declarou-se culpada dos crimes de roubo de identidade e fraude de imigração. Apesar de não fazer parte do grupo secreto de escravas sexuais, nem ter admitido culpa em crimes relacionados com esse grupo, os procuradores consideraram que Keith Raniere não poderia ter agido sem a cumplicidade da milionária. Ela seria o multibanco de Raniere, com os procuradores a estimar que Clare terá gastado pelo menos 116 milhões de dólares (98 milhões de euros) com a Nxivm.