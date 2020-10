Keith Raniere, o guru criador de uma empresa de auto-ajuda que se transformou num culto sexual, foi condenado a uma pena de 120 anos esta terça-feira. O julgamento durou seis semanas e terminou com o testemunho de mais de uma dúzia de vítimas que foram manipuladas e abusadas por Raniere, de 60 anos. O júri condenou-o por crimes de extorsão, tráfico sexual, trabalho forçado, roubo de identidade e abuso sexual de menores.Nxivm, a empresa de Raniere, foi fundada no final dos anos 90 e tornou-se popular nos círculos de Hollywood e empresariais pelos seus workshops de auto-ajuda. No entanto, estes cursos eram apenas uma porta de entrada para a organização, que chegou a ter 16 mil pessoas.Em 2017, vários membros antigos alertaram as autoridades do estado de Nova Iorque para investigar a empresa. As queixas incidiam sobre um grupo secreto que existia dentro da empresa chamada DOS (Dominus Obsequious Sororium – que significa Mestre das Irmãs Escravas).A DOS era apresentada como uma irmandade para dar mais poder às mulheres. Porém, estas eram consideradas escravas sexuais, precisavam de permissão para comer e foram obrigadas a partilhar fotografias íntimas. Algumas das mulheres eram forçadas a ter relações sexuais com Raniere e 25 foram marcadas com uma caneta cauterizadora que inscrevia as iniciais do fundador do culto. Durante o julgamento, ex-membros testemunharam que foram sujeitas a castigos incluindo isolamentos prolongados e chicoteamentos, reporta o The New York Times.Uma das vítimas, identificada apenas como Camila, disse no seu testemunho que foi abusada sexualmente por Raniere em 2005, quando ela tinha 15 anos e ele 45, de acordo com o jornal norte-americano.Os procuradores tiveram em conta a atitude de Keith Raniere durante o julgamento ao pedirem prisão perpétua: nunca expressou arrependimento alegando a sua inocência, até ao dia em que recebeu a pena. O jornal The New York Times avança ainda que o advogado de defesa vai recorrer.A par de Raniere, a h erdeira do império Seagram (uma das maiores destilarias do mundo) Clare Bronfman e a atriz Allison Mack (da série Smallville) , assim como mais três mulheres do seu círculo pessoal, foram acusadas. Bronfman foi condenada, em setembro, a quase sete anos de prisão. As restantes mulheres declararam-se culpadas e aguardam julgamento.