O castelo em França onde se refugiaram ucranianos

Cerca de 400 refugiados ucranianos chegaram recentemente a Tilques, no norte de França, a cerca de 30 quilómetros de Calais. Ali foram alojados num castelo onde tentam reconstruir a sua vida, mesmo que temporariamente. Têm aulas de francês, ajudam no cultivo e as crianças vão à escola. A comunidade abraçou-os e integrou-os.