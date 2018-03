Uma vila italiana na Sicília tornou-se num exemplo de integração de refugiados depois de ter rejuvenescido com a vinda de dezenas de migrantes do norte de África.

Nas últimas décadas, Sutera, na ilha da Sicília, perdeu grande parte da população que deixou a ilha para conseguir emprego e melhores condições de vida nas grandes cidades italianas.

De 5.000 habitantes, passou para os cerca de 1.600 actuais e todos os anos o número desce. "Nos anos 80 éramos 4.000, 3.000 nos anos 90. Todos os anos Sutera perdeu 300 habitantes devido ao desemprego. As casas estão vazias, as lojas fechadas, corremos o risco de nos tornarmos uma cidade fantasma", disse o presidente da câmara, Giuseppe Grizzanti, ao The Guardian.

Mas tudo mudou em 2013 com a crise dos refugiados. Em Outubro, o autarca recebeu um telefonema do governo italiano a pedir ajuda. A alguns quilómetros de Lampedusa, um barco de refugiados tinha ardido e 368 pessoas morreram, era preciso enterrá-las e Roma perguntava se haveria espaço no cemitério de Sutera.

O cemitério da vila estava cheio, mas o pedido deu uma ideia ao autarca. "Pensei que, embora não pudéssemos receber os mortos, podíamos, ao menos, fazer algo pelos vivos."

Ao fim de alguns meses de negociações, em 2014, a vila aceitou receber 50 refugiados que foram instalados nas casas vazias de Sutera. "Não podia acreditar nos meus olhos", conta Deborah, de 26 anos, a quem foi entregue um pequeno apartamento num bairro de casas caiadas de branco. "Na Nigéria, não tinha sequer uma cama. Aqui tenho aquecimento e cuidados de saúde."

A refugiada, que foi violada na Líbia nos seis meses em que esperou para atravessar o Mediterrâneo, foi mãe há um ano na vila e contribuiu para a subida da taxa de natalidade na vila. Só em 2016 nasceram sete crianças em Sutera, seis de famílias refugiadas.

A escola, que contava apenas com 10 alunos e corria o risco de fechar, rejuvenesceu, assim como o talho e a padaria e que aumentaram o número de clientela.

O êxito impressionou as vilas vizinhas de Mazzarino e Milena que, entretanto, já pediram ao governo para receberem também os refugiados que pedem asilo.

Os habitantes receberam bem os estrangeiros. "Temos lidado com integração de imigrantes há 2.000 anos", explica Gaetano Nicastro, filho de emigrantes sicilianos. "E se Sutera é a salvação para muitos estrangeiros, hoje a verdadeira salvação de Sutera são os refugiados."