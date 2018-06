O novo filme d’Os Incríveis, que volta passados 14 anos da estreia, pode provocar ataques epilépticos. Quem alerta é a Disney, que decidiu partilhar cartazes nos cinemas onde o filme da Pixar está em exibição desde sexta-feira. No entanto, não fez ainda nenhum anuncio oficial sobre o assunto.

Marcos Gardiana, fã de filmes da Disney, decidiu no domingo levar a namorada para ver o mais recente filme da saga. Ao The New York Times explicou não ter conseguido chegar ao fim do filme. Marcos Gardiana, que sofre de epilepsia desde 2011, disse ter-se sentido tonto inicialmente. Pouco tempo depois sofreu um ataque epiléptico que o fez desmaiar.

Apesar de não ter feito nenhuma declaração, a Walt Disney começou a afixar cartazes nos cinemas dos Estados Unidos onde alerta para os possíveis problemas a pessoas com epilepsia.





Thank you to everyone for retweeting this, writing articles, and signal boosting my message! My goal of having signs at the ticket counter was reached so that people can be warned about the flashing lights in Incredibles 2. pic.twitter.com/JljozWlojd