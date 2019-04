Ataque terrorista provocou a morte a 359 pessoas. Presidente Maithripala Sirisena também quer que saia o chefe da polícia.

O presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, exigiu ao chefe da polícia e ao secretário de Defesa que se demitam após os ataques suicidas que aconteceram neste domingo de Páscoa contra igrejas e hotéis de luxo.



O ataque terrorista provocou a morte a 359 pessoas.



As fontes recusaram-se a ser nomeadas devido à sensibilidade do assunto em questão.