19 de janeiro de 2026 às 13:55

Pelo menos 11 mortos e dezenas de desaparecidos após incêndio em centro comercial no Paquistão

Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 60 continuam desaparecidas após um incêndio ter consumido um centro comercial em Carachi, no Paquistão. O fogo, que deflagrou no sábado à noite, causou danos graves no edifício e obrigou a operações de resgate durante a madrugada.

