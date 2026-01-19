Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de janeiro de 2026 às 14:40

Imagens de drone revelam a devastação provocada pelos incêndios florestais no Chile

Pelos menos 18 pessoas morreram e mais de 50 mil foram retiradas das suas casas, na sequência de incêndios florestais que atingiram o centro e sul do Chile, esta semana. Os fogos, que já devastaram mais de 8 mil hectares, levaram o governo a declarar estado de emergência.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30