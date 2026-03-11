Sábado – Pense por si

Novo líder supremo do Irão foi ferido nos ataques mas está "são e salvo" num local protegido

Luana Augusto
Luana Augusto 11:08
Paradeiro de Mojtaba Khamenei é desconhecido e isso deve-se a dois fatores: o facto de ter a cabeça a prémio e de ter sofrido ferimentos durante esta guerra no Irão.

Três dias depois de Mojtaba Khamenei ter sido proclamado novo líder supremo do Irão, o clérigo xiita continua sem fazer qualquer tipo de aparição pública ou prestar qualquer tipo de depoimento. Questões se têm até levantado sobre se o novo líder iraniano poderá estar vivo, mas ao que tudo indica está "são e salvo", apesar de ter sofrido ferimentos durante a guerra, segundo esclareceu esta quarta-feira o filho do presidente do Irão através da sua conta no Telegram.

Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irão.
Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irão. AP

"Recebi notícias de que o Sr. Mojtaba Khamenei havia sido ferido. Perguntei a alguns amigos que têm contactos. Eles disseram-me que, graças a Deus, estava são e salvo ", escreveu Yousef Pezeshkian, que é também conselheiro do governo.

Uma das razões pelas quais Mojtaba não aparece publicamente prende-se, naturalmente, com o facto de a descoberta da sua localização poder colocá-lo em perigo. À SÁBADO, o especialista em relações internacionais, José Filipe Pinto, já que agora a "Mossad e a CIA [vão] estudar os seus movimentos na tentativa de o eliminar".

Contudo, sabe-se também que Mojtaba Khamenei, de 54 anos, foi ferido "nas pernas" durante o primeiro dia de ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro, podendo este facto explicar o seu desaparecimento. Segundo o New York Times, que cita três autoridades iranianas, o novo líder supremo iraniano "foi ferido, mas está consciente e em segurança num local altamente protegido com recursos de comunicação limitados". O mesmo jornal citou ainda dois oficiais militares israelitas que confirmaram os ferimentos.

