11 de março de 2026 às 13:39

Novo líder supremo do Irão hospitalizado

Mojtaba Khamenei terá ficado ferido nas pernas, numa mão e num braço no primeiro ataque dos Estados Unidos e de Israel a Teerão.

