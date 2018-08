Acidente com autocarro mata quatro pessoas na Finlândia

Veículo chocou contra automóveis parados num sinal vermelho e caiu na linha de comboio.

O choque entre um autocarro e vários automóveis matou, pelo menos, quatro pessoas na cidade de Kuopio, na Finlândia, esta sexta-feira. Segundo a televisão pública finlandesa YLE, o autocarro chocou com veículos parados num sinal vermelho e caiu em cima da linha de comboio, provocando ainda 22 feridos, dois deles em estado grave.



À cadeia televisiva pública uma testemunha revelou que o autocarro ia a grande velocidade quando provocou o acidente, que ocorreu cerca das 15h00 locais (15h00 em Portugal Continental).



As quatro vítimas mortais viajavam no autocarro – a polícia admite que o choque tenha tido como origem uma falha nos travões.