O serviço de streaming anunciou aumentos em vários dos seus serviços no continente americano. Ainda não há informações se haverá um aumento dos preços em Portugal.

A Netflix aumentou os preços dos seus planos de subscrição entre 13% e 18%, nos EUA. Desde 2017 que não havia aumento nos preços deste serviço. Esta subida deve-se, em parte, à Netflix estar a investir de forma intensa em conteúdo original e a expandir fronteiras, operações que representam um custo elevado.



O plano mais requisitado nos EUA – que permite utilizar em simultâneo dois dispositivos – vai aumentar para 12,99 dólares. Antes custava $10,99. Já o pacote mais completo que permite a utilização em quatro dispositivos em alta resolução passou dos 13,99 dólares para os $15,99, refere a empresa num comunicado.



Até o plano mais básico vai sofrer aumentos, passando dos $7,99 para os $8,99.



No entanto, quando comparado a outros sistemas de streaming de conteúdos audiovisuais disponíveis nos EUA, como o HBO Now ou a Hulu, a Netflix mantém-se uma alternativa bastante barata em termos de quantidade/preço, refere um analista da Pivotal Research Group citado pela Reuters.



A empresa referiu ainda que alguns dos serviços no continente americano vão sofrer alterações nos preços. Também não há ainda informações se este aumento dos preços se verificará em Portugal.