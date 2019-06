A procuradora do caso de Central Park, nos Estados Unidos, que levou à condenação de cinco jovens por violação, afirmou esta quarta-feira que não irá voltar a lecionar na Columbia Law School, em Nova Iorque. A decisão de Elizabeth Lederer, professora universitária, surge na sequência da recuperação da história através da minissérie da Netflix "When They See Us", divulgada no passado dia 31 de maio.

Realizada e produzida por Ava DuVernay, a história conta a acusação contra cinco jovens negros e latinos pela violenta violação de Trisha Meili, uma mulher branca que ficou em coma por 12 dias, no parque da cidade norte-americana em 1989. Os acusados, conhecidos como os Central Park Five, afirmam que a polícia os coagiu a confessarem-se e as condenações de 5 a 15 anos de prisão foram anuladas mais de uma década depois, em 2002, quando um assassino confessou os crimes. Através de um email a estudantes da universidade, a diretora, Gillian Lester, comunicou que Lederer não iria voltar como professora, escrevendo que a minissérie "reacendeu uma dolorosa - e vital - conversa nacional sobre raça, identidade e justiça criminal". "Dada a natureza da recente notoriedade gerada pelo retrato da Netflix sobre o caso de Central Park", refere o comunicado, "é melhor para mim não renovar a minha candidatura a professora", indica Elizabeth Lederer. A decisão da professora, que foi a principal procuradora no caso, surge também após o afastamento da editora de Linda Faristein, escritora e a procuradora que liderava na altura a unidade de crimes sexuais do escritório do Procurador Distrital de Manhattan.