Jovens têm partilhado imagens suas a fazer tarefas do quotidiano de olhos vendados, o que coloca em causa a sua segurança e a dos outros.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou este sábado as pessoas para que não façam o desafio Bird Box, inspirado pelo filme da Netflix com o mesmo nome (traduzido em Portugal como Às Cegas). Em todo o mundo, jovens "inspirados" pelo filme têm-se filmado a andar e até a conduzir de olhos vendados, colocando-se a si e aos outros em perigo.



Tendo em conta esse fenómeno, a PSP escreveu na sua página de Facebook: "Com a Netflix alertamos. O sucesso do filme Bird Box tem trazido desafios perigosos, potenciados pelas redes sociais e a 'caça aos likes'. Andar em casa ou na via pública de olhos vendados pode colocar em causa a integridade física própria e de terceiros". Na imagem partilhada, pede-se: "Não sejas passarinho."



Nos EUA, uma jovem provocou um acidente rodoviário:





