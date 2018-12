O Facebook reconheceu ter permitido a outras empresas, como o Spotify e a Netflix, acesso a milhões de mensagens privadas de utilizadores. Em resposta a um artigo do New York Times publicado esta terça-feira – que relatava como a rede social partilhou dados pessoais com parceiros ao longo dos anos-, a empresa afirmou que concedia a terceiros acesso extenso às mensagens partilhadas na sua rede.

"Tiveram os parceiros acesso a mensagens? Sim. Mas as pessoas tinham explicitamente de acederem ao Facebook primeiro para usar a ferramenta de mensagens do parceiro. Como o Spotify. Depois de entrar na conta do Facebook através do Spotify, é possível enviar e receber mensagens sem sequer sair da aplicação. O nosso API - Interface de Programação de Aplicações – concedia acesso às mensagens dos utilizadores de maneira a alimentar este tipo de funcionalidade", refere o Facebook no seu blog.

De acordo com o jornal norte-americano, que cita documentos internos da rede social, empresas como o Spotify, Netflix ou o Royal Bank of Canada podiam ler, escrever e até apagar mensagens de mais de 70 milhões de utilizadores do Facebook por mês.